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Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.
"Мы уже анонсировали участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в международной конференции по евразийской безопасности, она состоится в Минске с 31 октября по 1 ноября. Глава российского внешнеполитического ведомства примет в ней участие завтра", - сказала Мария Захарова.
По ее словам, в форуме ожидается участие представителей политического, экспертного и аналитического сообщества порядка из 40 стран. "Целью конференции является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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