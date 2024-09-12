Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"Мы уже анонсировали участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в международной конференции по евразийской безопасности, она состоится в Минске с 31 октября по 1 ноября. Глава российского внешнеполитического ведомства примет в ней участие завтра", - сказала Мария Захарова.