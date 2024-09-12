ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября

Изображение
Фото ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"Мы уже анонсировали участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в международной конференции по евразийской безопасности, она состоится в Минске с 31 октября по 1 ноября. Глава российского внешнеполитического ведомства примет в ней участие завтра", - сказала Мария Захарова.

По ее словам, в форуме ожидается участие представителей политического, экспертного и аналитического сообщества порядка из 40 стран. "Целью конференции является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними", - добавила официальный представитель МИД РФ.

политикаСергей Лавров

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все