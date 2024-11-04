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Лавров: У России с Беларусью очень тесное взаимопонимание, и мы не позволим переписывать историю
У России очень тесное взаимопонимание с Беларусью, и мы не позволим историю переписывать, забывать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами университетов Бреста, сообщает БЕЛТА.
Молодые люди поинтересовались у министров иностранных дел Беларуси и России, какое историческое событие необходимо помнить и популяризировать для укрепления Союзного государства.
По словам Сергея Лаврова, всю историю нужно помнить, в том числе радостные и трагические события. "Все события важны для того, чтобы оставаться продолжателем той истории, которая должна быть непрерывной. Здесь у нас очень тесное взаимопонимание, и мы не будем давать историю переписывать, забывать", - сказал Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подчеркнул, что вся история белорусского и российского народов является основой того, что оба государства имеют в данное время. У стран много общего. "Всю историю взаимоотношений надо принимать, - отметил глава МИД Беларуси. - То, что мы имеем сегодня, - то, к чему шли наши деды и прадеды в общем-то из далеких времен".
Встречу с молодежью организовали в Музее обороны Брестской крепости. Ее участниками стали студенты разных курсов Брестского государственного технического университета и Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
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