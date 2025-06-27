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Лазоркина: ЕАЭС сделан для людей, а не для повышения имиджа государств
Белорусские и российские эксперты обсудили за круглым столом перспективные векторы работы Евразийского экономического союза.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Председательство Беларуси позволило нам зафиксировать точки, которые важны не только для нашей страны, но и для всей "пятерки". ЕАЭС - это для людей, а не для государства, чтобы повысить престижность своей страны. Да, имидж очень важен, но важно, что получат от этого люди".
"И здесь очень плавно вливается тема цифровизации - это упрощение всех процедур. И когда мы говорим об упрощении, значит мы говорим, что люди, бизнес, государственные предприятия будут работать на качественно ином уровне", - отметила она.
На площадке Международного выставочного центра, где прошел Евразийский экономический форум, более подробно рассмотрели вопросы промышленной кооперации, логистики, продовольственной безопасности и социально-гуманитарной сферы.