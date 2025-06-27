Лазоркина: ЕАЭС сделан для людей, а не для повышения имиджа государств

"Председательство Беларуси позволило нам зафиксировать точки, которые важны не только для нашей страны, но и для всей "пятерки". ЕАЭС - это для людей, а не для государства, чтобы повысить престижность своей страны. Да, имидж очень важен, но важно, что получат от этого люди".