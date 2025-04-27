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Лукашевич прибыл в Бразилию для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич прибыл в Бразилию для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС. Об этом cообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Во время заседания главы внешнеполитических ведомств рассмотрят реализацию договоренностей и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля.
Состоится также отдельная сессия министров иностранных дел государств-партнеров БРИКС. На ней обсудят роль Глобального Юга в укреплении многосторонности.