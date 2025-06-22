МИД Беларуси с глубокой тревогой следит за резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db77a25c-0b5b-4c0b-96e8-881d56742b07/conversions/30e0d4af-e3dc-4bf4-ae07-8e60b0791ec7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db77a25c-0b5b-4c0b-96e8-881d56742b07/conversions/30e0d4af-e3dc-4bf4-ae07-8e60b0791ec7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db77a25c-0b5b-4c0b-96e8-881d56742b07/conversions/30e0d4af-e3dc-4bf4-ae07-8e60b0791ec7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db77a25c-0b5b-4c0b-96e8-881d56742b07/conversions/30e0d4af-e3dc-4bf4-ae07-8e60b0791ec7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министерство иностранных дел Республики Беларусь с глубокой тревогой следит за резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Крайне обеспокоены сообщениями об ударах по иранским ядерным объектам, нанесенных Соединенными Штатами Америки, - говорится в заявлении МИД Беларуси. - Рассматриваем эти действия как чрезвычайно опасную эскалацию, которая несет в себе непредсказуемые последствия для всего региона и страдания для народов, его населяющих".

Для Беларуси как страны, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, абсолютно понятны те тяжелейшие последствия, к которым могут привести бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана. Кстати, эти объекты находятся под контролем МАГАТЭ.

МИД Беларуси настоятельно призывает все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность.