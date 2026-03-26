3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
"Мы гораздо ближе, чем могли подумать": туроператор о культурном родстве белорусов и северокорейцев
На фоне растущего санкционного давления и глобальной турбулентности страны все чаще делают ставку на проверенных партнеров и взаимное доверие. Беларусь и КНДР демонстрируют именно такой формат взаимодействия как пример практической многополярности и готовности вместе.
Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Пхеньян доверяет тем, кто держит свое слово и может поддержать в трудную минуту, - Беларусь это демонстрировала. Заявления, прозвучавшие в ходе переговоров, говорят о том, что наши связи - это работающая многополярность. И белорусская, и корейская стороны говорили о многополярности, о том, что мы должны объединяться для того, чтобы более эффективно противостоять новым вызовам и санкционному давлению. Это создает пространство для развития между Минском и Пхеньяном, которое будет работать дальше".
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"В отношении сотрудничества перспективы, конечно, большие. Сейчас объемы невелики, а значит, есть куда расти, причем сразу во много раз. Беларусь хорошо известна своими достижениями в сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения, в сфере энергетики и подготовки кадров, в медицинской сфере. Здесь есть, что предложить друзьям из КНДР. И с той стороны тоже надежные партнеры, которые уважают тех, с кем имеют дело, и готовы сотрудничать на долгосрочной и взаимовыгодной основе".
Среди перспективных направлений взаимодействия Беларуси и КНДР можно выделить туризм. Запросы на путешествия в эту страну растут. Причем те, кто однажды посетил Корею, с удовольствием возвращаются туда еще раз и отмечают радушный прием и достойный сервис.
Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора:
"С 2025 года есть спрос, и есть полетная программа из Минска. Наши туристы очень довольны отдыхом в стране. И мы узнаем, находясь там, сколько у нас общего в культуре. Наши традиции гораздо ближе, чем мы могли даже подумать. По той простой причине, что в КНДР люди росли на советских фильмах: на Новый год они смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром", очень любят салат оливье. Конечно же, когда приезжают гости из других стран, они показывают все самое лучшее, поэтому нашим гостям предоставляют пятизвездочные отели, трехразовое расширенное прекрасное питание. КНДР - это также объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и живописные горы. Корейцы - очень теплые и добрые люди. И самое главное, что я как белоруска хочу отметить: у них так же чисто, как и у нас. Возвращаясь из такой поездки, наши туристы меняют свое мнение о стране на 180 градусов".