Новый друг в Азии: почему союз Беларуси и Мьянмы - больше чем отношения двух стран?

Мьянма - еще одна точка в большом командировочном марафоне Президента Беларуси. В конце ноября 2025 года Александр Лукашенко подписал ряд указов, которые должны способствовать еще большему сближению двух стран, в частности - о взаимной отмене виз.

Мьянма - страна в Юго-Восточной Азии, население 55 млн человек. Страна - аграрная, специализируется на рисе, бобовых, сахарном тростнике. Омывается водами Бенгальского залива, а также Андаманского моря. Много рыбы, первые поставки уже были в Беларусь.

Одной из самых известных достопримечательностей Мьянмы является храмовый комплекс в Нейпьидо на 92 га. Здесь свой парк, фонтаны, пруд и, что самое главное, сидящий Будда. Это самая большая статуя в мире - под 25 м в высоту и около 5 тыс. т и сделана из цельного куска мрамора.

Маравиджайя - символ победы над демоном Марой, прообразом сатаны в буддизме, это "Будда, преодолевающий искушение дьявола". Маравиджайя связан с числом 9, которое в бирманской нумерологии считается особенным. Даже работали над статуей 1143 дня, если суммировать все эти цифры, то получится 9.

90 % населения страны исповедует буддизм

Буддизм в стране больше чем религия, это культура, в которую стараются погрузить каждого иностранца, только просят уважительно. В святые места нужно заходить с чистыми помыслами и босыми ногами.

"Не только последователи Буддизма Тхеравады, но и представители других конфессий (христиане, мусульмане, а также некоторые атеисты), после созерцания Будды говорили о пережитом ими чувстве внутреннего покоя. В настоящее время для паломников, прибывающих ежедневно, организован удобный и упорядоченный доступ. Место, где мы сейчас находимся, - это восточная часть пагоды, где перед нами представлены учения Будды в виде Трипитаки", - рассказал председатель по административным вопросам храмового комплекса (Мьянма) Тан Шве.

Нейпьидо - молодая столица, которую в 2005 году перенесли из Янгона тоже по наставлению астрологов. Звезды подсказали, что столица должна быть центральнее географически. 11 ноября (11.11) 11 батальонов перевезли 11 министерств на новые рабочие места.

Город строился на 20 млн человек, и это заметно: есть места, где дороги по 10 полос в одну сторону, и совсем нет машин, но это, говорят, пока. Нейпьидо и Янгон связывает скоростное шоссе, Нейпьидо - место политической жизни, именно там находится президентский дворец, а Янгон - экономический центр.

"Мы анализируем отношения Мьянмы с Беларусью. Уверены, что улучшению наших отношений способствуют лидеры двух стран. Мьянма и Беларусь в настоящее время сталкиваются с давлением со стороны Запада. Давление бывает разным, но усилия по преодолению этого давления у нас одинаковы. Президент Беларуси Александр Лукашенко – очень любящий и патриотичный человек по отношению к своей стране", - отметил председатель Института стратегических и международных исследований Мьянмы У Тан Кьяо.

Беларусь обеспечивает Мьянме надежный выход в Евразийский экономический союз и более широкие организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества. А это уже потенциальный доступ к рынку с населением более 180 млн человек. Страна претендует на статус наблюдателя в БРИКС.

В свою очередь для Беларуси Мьянма служит стратегическим мостом в Юго-Восточную Азию и регион АСЕАН, занимая центральное положение между такими крупными экономиками, как Китай и Индия. На рынок АСЕАН мьянманцы планируют выходить с белорусскими медпрепаратами, проект по фармацевтике уже в работе.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству:

"Сейчас будет проходить сертификация их для допуска на мьянманский рынок, затем будем фасовать, а в дальнейшем путем передачи технологий уже позволим мьянманской стороне самостоятельно выпускать лекарства".

Белорусские тракторы уже работают в Мьянме, на основе белорусского сухого молока делают сгущенку, а еще его добавляют в кофе "3 в 1" и чай. Предпочтение в Мьянме отдают листовому чаю, обязательно с сахаром и тоже с молоком, такой чай подают во всех заведениях без доплаты.

Аун То, председатель Мьянманской ассоциации дружбы и развития сотрудничества с Беларусью:

"Я трижды посещал Беларусь с рабочими визитами. Когда я думаю о Беларуси, в памяти возникают четыре основных впечатления: заводы и производственные площадки, отражающие технологический уровень страны; широкие сельскохозяйственные угодья; чистота и благоустройство Беларуси, а также открытость ее граждан".

Из интересного в Мьянме: на лицах местные носят танаку, которая защищает от солнца, это специальный порошкообразный крем из коры дерева. Есть пешеходные знаки, светофоры, но горожане так ловко маневрируют по оживленным дорогам. В помощь рукам - голова, на ней часто что-то переносят.

