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О Беларуси из разных точек земного шара - 13 января в новом цикле программы "Понятная политика"
К чему ведут искусственные преграды и абсурдная политика изоляции? Кто против однополярного мира, двойных стандартов и западного диктата? Крупнейшие части света про ценности Минска, уважение и борьбу за свободу.
А также о личности Лукашенко. Прямая речь о Беларуси из разных точек земного шара. "Говорит мир" - новый цикл программ "Понятная политика". Смотрите в понедельник, 13 января, в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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