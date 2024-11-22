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О Беларуси из разных точек земного шара - 13 января в новом цикле программы "Понятная политика"

К чему ведут искусственные преграды и абсурдная политика изоляции? Кто против однополярного мира, двойных стандартов и западного диктата? Крупнейшие части света про ценности Минска, уважение и борьбу за свободу.

А также о личности Лукашенко. Прямая речь о Беларуси из разных точек земного шара. "Говорит мир" - новый цикл программ "Понятная политика". Смотрите в понедельник, 13 января, в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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