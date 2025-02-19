Оргкомитет по подготовке заседаний VII ВНС возглавил премьер-министр Беларуси

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Оргкомитет по подготовке и проведению заседаний VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) возглавил премьер-министр Беларуси. Состав оргкомитета утвержден постановлением Президиума ВНС, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Организационному комитету предстоит осуществить работу по подготовке и проведению второго заседания VII ВНС. Он вправе в установленном порядке привлекать к работе специалистов государственных органов и иных государственных организаций, запрашивать у этих органов и организаций необходимую информацию.

Заместителем председателя оргкомитета является зампредседателя ВНС.

В составе оргкомитета также руководители Совета Республики, Палаты представителей, Конституционного Суда, Верховного Суда, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, управляющий делами Президента, первый заместитель премьер-министра, заместитель премьер-министра, курирующий вопросы культуры, образования, здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта.

В оргкомитет вошли председатели облисполкомов и Минского горисполкома, председатель КГБ, руководитель Аппарата Совета Министров.

В составе оргкомитета также ряд министров: архитектуры и строительства, внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, иностранных дел, информации, культуры, по чрезвычайным ситуациям, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, финансов, энергетики.

Кроме того, в составе оргкомитета пресс-секретарь Президента, начальник Секретариата ВНС и первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи".