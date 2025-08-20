Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Беларусью

Иран не видит закрытых тем и ограничений в развитии отношений с Беларусью. Об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы достигли многих хороших договоренностей, а также обсудили региональные и международные вопросы, провели консультации. У нас общие взгляды и общий подход ко многим вопросам. Я бы хотел подтвердить, что Исламская Республика Иран для развития отношений с Республикой Беларусь не видит никаких закрытых тем, никаких ограничений и заинтересована в развитии всесторонних отношений с Беларусью", - заявил Масуд Пезешкиан.