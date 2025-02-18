По каким направлениям заинтересованы сотрудничать Беларусь и Азербайджан

Беларусь и Азербайджан продвигают совместные проекты и договоренности, достигнутые на высшем уровне. 18 февраля начался официальный визит в эту страну белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Акцент делается на экономике. Курс на рост взаимной торговли. Стороны активно развивают и гуманитарные проекты.

Каменные старинные башни и стекло небоскребов. Баку называют восточным Парижем, где гармонично переплетаются самобытность, традиции и современность. В народе его называют и городом ветров, но из минус 10 минских плюс 7 бакинских - это практически перелет в весну. В отношениях между государствами и вовсе тепло круглый год.

Стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана в 2024 году вышло на новый уровень благодаря сочетанию экономических и гуманитарных инициатив, а личные отношения лидеров создали для этого крепкий фундамент. Парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей. Ведь, по мнению экспертов, сотрудничество может стать эталоном для постсоветского пространства, а у взаимной торговли есть все возможности в этом году побить рекорд.

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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наши отношения, которые проверены годами, наша общая ментальность, наши духовные ценности, которые у белорусского народа и азербайджанского абсолютно схожи, наша дружба - это все тот фундамент, на котором основывается сегодняшнее наше сотрудничество. Прежде всего, это заслуга наших руководителей, президентов наших стран".

"Сегодня мы с гордостью можем сказать, что и белорусский народ, и азербайджанский народ прошел через многие невзгоды, но сумел сохранить то, что скрепляет наши отношения. Визит господина Лукашенко, уважаемого Президента Республики Беларусь, в Азербайджан еще раз продемонстрировал силу и мощь дружбы и взаимоотношений наших лидеров", - отметила Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана.

На встрече в расширенном формате обсудили проекты, продвижению которых нужен импульс. У государств закрытых тем нет. И только ключевых направлений 12. Речь не только о взаимной торговле, но и о развитии промышленной кооперации.

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Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня именно в парламентском измерении нам надо просмотреть, что мешает для того, чтобы снимать те преграды, которые есть. За самый короткий срок появилась новая отрасль в Азербайджане - это сельскохозяйственное машиностроение и машиностроение".

Парламенты двух стран активно участвуют в ратификации соглашений и создании правовой базы для сотрудничества. Среди перспектив - привлечение бизнеса в сотрудничество, углубление кооперации, участие Беларуси в восстановлении Карабаха и развитии транспортных коридоров.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы говорим о точках роста. И сегодня спикеры парламентов, основываясь на глубоких дружеских отношениях глав государств двух стран, подвели итоги этого сотрудничества и наметили точки роста, которые являются возможностью заглянуть за горизонт. Это развитие экономических отношений, культурных отношений, торговых - то есть в самых различных отраслях, которые позволяют увеличивать рабочие места и в конечном итоге улучшать жизнь наших граждан".

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас есть часть общей истории. У нас есть народы, которые избрали своих президентов. И это народные президенты. Наши президенты дружат. Парламентарии обмениваются мнениями, выступают на различных площадках, и это придает импульс ускоренному развитию наших отношений".

Запись в Книге памяти - ритуал для высоких гостей. Наталья Кочанова отметила уровень открытости, искренности и взаимного доверия.

Н. Кочанова приняла участие в церемонии возложения цветов

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Уважение традиции - важная часть парламентской дипломатии. Белорусская делегация побывала на Аллее почетного захоронения. Венок от Национального собрания лег к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Преклонили головы и у Вечного огня на Аллее шахидов.

Белорусская парламентская делегация посетила знаковые объекты Баку

Счастье, когда на земле мир. Это дает возможность строить крупнейшие социальные объекты, как, к примеру, мультицентр Гейдара Алиева. Мир дает также стимул внедрять новейшие технологии, почитая традиции и историю, а также укреплять партнерство с союзниками. Белорусские продукты, к слову, идут здесь на ура. Магазинов с чисто белорусскими брендами уже шесть в Баку. При открытии первого очередь стояла даже на улице.