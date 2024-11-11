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Поражения и отставки политических неудачников - кому в высоких кабинетах указали на дверь в 2024-м

Марафон отставок в 2024-м. Кому указали на дверь и почему западные чиновники так далеки от народа? Вспомним провалы, разгромные поражения, отставки и бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников.

"Понятная политика" завершает цикл программ "Время выгнало их". Смотрите 6 января в вечернем эфире на "Первом информационном".

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