Поражения и отставки политических неудачников - кому в высоких кабинетах указали на дверь в 2024-м

Марафон отставок в 2024-м. Кому указали на дверь и почему западные чиновники так далеки от народа? Вспомним провалы, разгромные поражения, отставки и бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников.



"Понятная политика" завершает цикл программ "Время выгнало их". Смотрите 6 января в вечернем эфире на "Первом информационном".