Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Словакии

Торжественная церемония состоялась в Президентском дворце в Братиславе. Президент Словакии пожелал послам, двое из которых впервые вступают в должность послов, успехов в их новой миссии. Он выразил уверенность, что благодаря их усилиям отношения между Словакией и их странами будут и дальше углубляться. Президент Словакии также ожидает, что послы будут искать дальнейшие возможности для взаимного экономического сотрудничества между странами.