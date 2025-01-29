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Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Словакии

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Фото пресс-службы президента Словакии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Андрей Дапкюнас 29 января вручил верительные грамоты президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Об этом сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась в Президентском дворце в Братиславе. Президент Словакии пожелал послам, двое из которых впервые вступают в должность послов, успехов в их новой миссии. Он выразил уверенность, что благодаря их усилиям отношения между Словакией и их странами будут и дальше углубляться. Президент Словакии также ожидает, что послы будут искать дальнейшие возможности для взаимного экономического сотрудничества между странами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны назначен в развитие взаимных договоренностей и устремлений Минска развивать и укреплять дружеские отношения между Беларусью и Словакией.

После торжественной церемонии Андрей Дапкюнас принял участие в ежегодном приеме от имени президента Словакии для глав иностранных дипломатических миссий.

Словакия