Предприятия Беларуси выходят на рынок Мьянмы: в Янгоне подписали контракты на 9 млн долларов
В Янгоне проходит двусторонний белорусско-мьянманский бизнес-форум. Ожидается подписание прямых контрактов более чем на 9 млн долларов. Это довольно быстрое сближение сторон, буквально год прошел с момента начала интенсификации отношений.
Белорусско-мьянманский бизнес-форум стартовал 27 ноября в пять утра по минскому времени. Ожидается подписание более чем 16 документов, которые упростят работу, в первую очередь, экспортного сотрудничества.
У Беларуси очень представительная делегация: "Интеграл", МТЗ, МАЗ, Белшина и Беллакт, сыродельные комбинаты, Моготекс, и это неполный список.
Задача - наладить прямые кооперационные связи. Мьянма - это огромный рынок более чем в 50 млн человек с большим упором на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать.
Более того, договоренности будут подписаны между банками двух стран, что сильно упростит финансовые переводы.