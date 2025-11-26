Предприятия Беларуси выходят на рынок Мьянмы: в Янгоне подписали контракты на 9 млн долларов

В Янгоне проходит двусторонний белорусско-мьянманский бизнес-форум. Ожидается подписание прямых контрактов более чем на 9 млн долларов. Это довольно быстрое сближение сторон, буквально год прошел с момента начала интенсификации отношений.

Белорусско-мьянманский бизнес-форум стартовал 27 ноября в пять утра по минскому времени. Ожидается подписание более чем 16 документов, которые упростят работу, в первую очередь, экспортного сотрудничества.

У Беларуси очень представительная делегация: "Интеграл", МТЗ, МАЗ, Белшина и Беллакт, сыродельные комбинаты, Моготекс, и это неполный список.

Задача - наладить прямые кооперационные связи. Мьянма - это огромный рынок более чем в 50 млн человек с большим упором на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать.