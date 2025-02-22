Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Катар, сообщает БЕЛТА.

В Катаре намечена встреча главы белорусского правительства с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдельрахманом бен Джассемом аль-Тани. Также запланирован ряд других встреч с руководством страны.

До этого 20-21 февраля Роман Головченко посещал с официальным визитом Уганду. Там состоялись переговоры с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени и премьер-министром Уганды Робиной Наббанджа. Также был подписан ряд документов о сотрудничестве.