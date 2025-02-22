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Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар

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Фото: БЕЛТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Катар, сообщает БЕЛТА.

В Катаре намечена встреча главы белорусского правительства с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдельрахманом бен Джассемом аль-Тани. Также запланирован ряд других встреч с руководством страны.

До этого 20-21 февраля Роман Головченко посещал с официальным визитом Уганду. Там состоялись переговоры с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени и премьер-министром Уганды Робиной Наббанджа. Также был подписан ряд документов о сотрудничестве.

Официальные визиты Романа Головченко в Уганду и Катар - часть последовательной работы правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги. В 2024 году в графике визитов премьер-министра были такие страны, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, Оман и Пакистан.

КатарРоман Головченко