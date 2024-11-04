Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности

БЕЛТА

К заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства подготовлен проект договора о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, пишет БЕЛТА.

"К Высшему госсовету, который состоится до конца года, подготовлены два проекта. Первый проект - Концепция безопасности СГ. Второй проект двусторонний - межгосударственный договор о гарантии безопасности. Содержание обновленной ядерной доктрины (Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА) полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Сергей Лавров.