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Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности

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БЕЛТА

К заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства подготовлен проект договора о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, пишет БЕЛТА.

"К Высшему госсовету, который состоится до конца года, подготовлены два проекта. Первый проект - Концепция безопасности СГ. Второй проект двусторонний - межгосударственный договор о гарантии безопасности. Содержание обновленной ядерной доктрины (Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА) полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Сергей Лавров.

Министры иностранных дел Беларуси и России Сергей Лавров и Максим Рыженков сегодня возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, пообщались со студентами брестских университетов. В беседе с молодыми людьми обсуждались темы сохранения исторической памяти, недопущения попыток героизироизации нацистов.

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