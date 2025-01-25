Развитие ШОС обсудили Виктор Хренин и генсек организации Нурлан Ермекбаев

Развитие Шанхайской организации сотрудничества и инициативы Китая в год его председательства стали темами обсуждения министра обороны Беларуси Виктора Хренина и генсека ШОС Нурлана Ермекбаева.

Виктор Хренин поздравил Нурлана Ермекбаева с принятием полномочий генерального секретаря, а также подчеркнул намерение Беларуси стать активным участником организации. Кроме того, он выразил готовность к конструктивному диалогу, особенно в сфере безопасности. В свою очередь генсек поблагодарил за приглашение миссии наблюдателей ШОС на выборы.