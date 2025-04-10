"Решением может выступать система жилищных строительных сбережений". Студнев о доступности жилья

Повышение доступности и благоустройство жилья - главные цели, которых поможет достичь Концепция государственной жилищной политики.

Документ определяет план действий на ближайшую пятилетку. Но он требует принятия дополнительных мер, в том числе законодательного характера. 10 апреля их обсудили в Овальном зале Дома правительства.

Главные цели - доступность и благоустройство жилья

Как грамотно выстроить генеральную линию в обеспечении жильем белорусов? Вопрос определенно непростой. Законодательные корректировки в этой сфере вносят перманентно. В последние годы их тоже было немало, учитывая и реалии времени, и необходимость решения определенных экономических задач, используя точечные жилищные рычаги.

Все ли учел законодатель, как новации работают на практике, все это темы большого разговора в Овальном зале Дома правительства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07b5af71-453e-441a-9bb0-6ef71b367272/conversions/4c63c95d-30c5-493b-b46f-e66854e8ab3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07b5af71-453e-441a-9bb0-6ef71b367272/conversions/4c63c95d-30c5-493b-b46f-e66854e8ab3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07b5af71-453e-441a-9bb0-6ef71b367272/conversions/4c63c95d-30c5-493b-b46f-e66854e8ab3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07b5af71-453e-441a-9bb0-6ef71b367272/conversions/4c63c95d-30c5-493b-b46f-e66854e8ab3c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жилье - это не просто квадратные метры, это основа благополучия каждой семьи, и строить его будут первым делом там, где есть потребность в кадрах. Недостаточные объемы возведения арендных квартир в стране профильный министр назвал одной из заметных болевых точек строительной отрасли. Объемы будут наращивать свыше 440 тыс. кв.м, таковы планы 2025-го, и это больше прошлогодних показателей. Сохранят и нынешние объемы господдержки в целом. Другое дело, что не все очередники имеют такое право, но для них предложен иной механизм помощи.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Решением обозначенной проблемы и повышения доступности кредитов для населения может выступать система жилищных строительных сбережений, порядок функционирования которой предусмотрен Указом главы государства №382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений". Реализация этой системы уже начата Белинвестбанком, и в ближайшее время ожидается ее запуск Беларусбанком".

Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

Устаревший жилфонд - еще одна проблема, и решать ее будут и сносом, и реновацией. Последнюю подсмотрели в России, и этот опыт используют у нас. Его суть - снести, а на освободившемся месте построить новое, более комфортное, используя уже существующие инженерные сети. Таким образом, в стране планируют постепенно убирать устаревшую малоэтажную застройку родом из 50-х, 70-х и возводить современные кварталы.

Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В ближайшее время будет разрабатываться программа по реновации жилья, будут определяться районы, в которых дома будут подлежать сносу и где будут строиться уже новые кварталы. Планируется уплотнение с улучшением условий проживания. Людям, проживающим в домах, подлежащим сносу, предложат компенсацию либо жилье в новых квартирах".