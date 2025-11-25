Рыженков: Политика Вильнюса относительно закрытия и открытия КПП - действия ситуативного порядка

Политика Вильнюса в отношении закрытия, а затем открытия своих КПП - действия ситуативного порядка, которые не способны привести к долгосрочному, бесперебойному и базирующемуся на правилах функционированию белорусско-польской границы. Об этом, отвечая на вопросы журналистам по итогам заседания коллегий МИД Беларуси и России, заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков.

"Это позиция не столько Литвы, сколько отдельных политиков, находящихся сегодня у власти. Позиция откровенно ситуативная, эмоционально несдержанная и в какой-то степени даже истеричная. Через их позицию сегодня видно, что этими политиками движут не интересы народа, бизнеса, своей страны и уж тем более не Беларуси и не Евросоюза, а некие установки брюссельского или вашингтонского "обкома". Если бы эти политики прислушались к мнениям своих граждан, а их дальнейшее пребывание в должностях зависело от этого, то они бы уже срочно вступили в переговоры с белорусской стороной, как мы предлагаем, и урегулировали весь пласт отношений, связанных с белорусско-литовской границей".