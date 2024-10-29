Сийярто поблагодарил Беларусь за надежные поставки физически необходимого Венгрии продукта

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Беларусь за обеспечение надежных транзитных поставок нефти через трубопровод "Дружба". Об этом он заявил журналистам в Минске, пишет БЕЛТА.

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Беларусь, по его словам, является очень важной для Венгрии страной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. "Для нас это не идеологический, а физический вопрос. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя. Для нас вопрос энергоснабжения - это физический вопрос, - пояснил он. - Сегодня Беларусь гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти идет через трубопровод "Дружба". Беларусь гарантирует безопасность этих поставок".

В этом году в Венгрию прибыло через Беларусь 3,9 млн т нефти. "Трубопровод "Дружба" и в дальнейшем будет играть определяющую роль в нашем обеспечении нефтью, потому что нет другого такого трубопровода, через который можно поставить такой объем нефти в Венгрию", - подчеркнул Петер Сийярто, уточнив, что через территорию Хорватии физически невозможно прокачать схожие объемы.