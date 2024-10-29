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Сийярто поблагодарил Беларусь за надежные поставки физически необходимого Венгрии продукта
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Беларусь за обеспечение надежных транзитных поставок нефти через трубопровод "Дружба". Об этом он заявил журналистам в Минске, пишет БЕЛТА.
Беларусь, по его словам, является очень важной для Венгрии страной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. "Для нас это не идеологический, а физический вопрос. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя. Для нас вопрос энергоснабжения - это физический вопрос, - пояснил он. - Сегодня Беларусь гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти идет через трубопровод "Дружба". Беларусь гарантирует безопасность этих поставок".
В этом году в Венгрию прибыло через Беларусь 3,9 млн т нефти. "Трубопровод "Дружба" и в дальнейшем будет играть определяющую роль в нашем обеспечении нефтью, потому что нет другого такого трубопровода, через который можно поставить такой объем нефти в Венгрию", - подчеркнул Петер Сийярто, уточнив, что через территорию Хорватии физически невозможно прокачать схожие объемы.
Глава МИД также прокомментировал по просьбе журналистов недавние сообщения о том, что Украина собирается прекратить транзитные поставки российского газа через свою территорию. "Никакого значения не имеет, будет ли поставляться российский газ транзитом через Украину в будущем. Причина в том, что несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод "Турецкий поток". Поэтому обеспечение природным газом Венгрии осуществляется через него. В этом году 6,2 млрд кум м поступило в нашу страну по "Турецкому потоку", или более 20 млн куб.м в день. Таким образом, мы можем гарантировать снабжение страны природным газом".
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