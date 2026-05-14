Стабилизация отношений: Алексей Кан об итогах переговоров Си Цзиньпина и Трампа

Встреча, внимание к которой приковано во всем мире! Си Цзиньпин и Дональд Трамп 14 мая провели переговоры в Пекине. Встреча за закрытыми дверями длилась более двух часов.

Лидеры обсудили наиболее острые вопросы двусторонних отношений. Председатель КНР также указал на невозможность достижения мира в Тайваньском проливе при сохранении суверенитета Тайбэя.

В Белом доме встречу назвали "хорошей" и уточнили: обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием.

Пекин и Вашингтон достигли важной договоренности о выстраивании "отношений конструктивной стратегической стабильности" между двумя странами.

Обсудим заявления, которые прозвучали вместе с обозревателем CGTN-русский Алексеем Каном.

"Несмотря на то, что официальная часть переговоров по сути завершена, финальные договоренности будут достигнуты 15 мая. Особенно это касается деловой части: гендиректора крупнейших американских корпораций, я думаю, завершили свою встречу, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР. По ее результатам 15 мая мы узнаем, о чем удалось договориться, - отметил обозреватель. - Сейчас стороны пытаются договориться, чтобы, с одной стороны, на американском рынке появилась китайская память, дешевая для потребительской электроники, а с другой - чтобы американские производители памяти для дата-центров, в частности компании Micron, получили доступ на быстро развивающийся китайский рынок".

Помимо этого, есть часть, касающаяся Тайваня, подчеркнул Алексей Кан. "Поскольку у США установлены дипломатические отношения с КНР, в тот момент, когда они устанавливались, США обязались разорвать отношения с Тайванем. Соответственно, это тот краеугольный камень, на котором базируется абсолютно все, включая торговые отношения. Китайская сторона стремится получить четкий ответ от США: признают ли они Тайвань частью Китая? Именно от этого будут строиться все остальные отношения, включая торговые", - подытожил обозреватель CGTN.

По заявлениям, которые звучали 14 мая, можно ли предположить, что рассвет в американской китайской дипломатии уже близок?