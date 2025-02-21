Суверенитет, интересы людей. Головченко обозначил основу для сотрудничества Минска и Кампалы

Совпадение взглядов по вопросам суверенитета, внешней и внутренней политики в интересах своих людей, а не зарубежных центров силы, формируют благоприятную основу для расширения политического диалога Минска и Кампалы. Об этом заявил премьер Роман Головченко на встрече с президентом Уганды.

Делегация правительства Беларуси находится с официальным визитом в этой африканской стране. Статус партнера БРИКС, который в конце прошлого года получили Беларусь и Уганда, открывает нам дополнительные возможности для совместной работы на платформе этого объединения. Традиционно добрые, дружественные отношения между нашими странами не только сохранились, но и развиваются.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Африка в настоящий момент переживает ренессанс. Мы в Беларуси четко понимаем, в чем нуждаются страны этого континента: в технологиях, в развитии сельского хозяйства, промышленного сектора и так далее, и сверх, и более того. Сегодня мы здесь, в Уганде, большой делегацией, которую возглавляют премьер-министры нашей страны, для того, чтобы посмотреть, как мы друг другу можем быть полезны. Задачи, которые ставят и Президент, и руководитель правительства нашей страны, безусловно, будут выполнены. Задачи эти всем хорошо известны. С теми странами, с которыми входим в группу многополярного мира".