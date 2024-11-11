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Теракт в Магдебурге: как Европа добровольно открыла двери для убийц, и какие выводы сделаны
Автор:Евгений Белоусов
Никто и никогда не может чувствовать себя в безопасности. Такова суть современного мира.
Недавний теракт в Германии продемонстрировал пугающую реальность: мысли и планы людей, еще вчера мило улыбающихся, способны не только украсть веру в человечность, но и забрать десятки жизней.
Согласно отчету Европола, за 2023 год было совершено 120 террористических актов, причем абсолютное большинство из них завершилось успешно для исполнителей.
Тенденция говорит сама за себя - Европа добровольно открыла двери для своих убийц.
О нескрытой угрозе в рубрике "Полная Европа".
Эти люди уже вряд ли когда-то будут отмечать Рождество и другие праздники. Массовые мероприятия будут вызывать приступы паники, а человек другой национальности - внушать реальный страх.
Родственники и близкие пятерых погибших и все пострадавшие, число которых перевалило за две сотни, навсегда внесли дату 20 декабря в черный список. Вечером того дня автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге.
Водитель машины смерти был вскоре задержан. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Он имеет статус политического беженца на родине, ему якобы угрожали смертью за отход от ислама.
Мужчина переехал в Германию в 2006-м, вел активную деятельность в соцсетях, писал о ненависти к исламу и о мести за то, что ФРГ, по его словам, хочет исламизировать Европу. Еще в мае 2024-го он прямо заявил о своих преступных намерениях под одним из постов хозяйки немецкого МВД. Были и другие сообщения о его планах, но реакции не последовало.
Ханс-Якоб Шиндлер, старший директор проекта по борьбе с терроризмом (Германия):
"Совершенно очевидно, что в различных уровнях защиты безопасности Германии есть пробелы, которые позволили этой ужасной атаке произойти. Мы получили предупреждение из Саудовской Аравии, а также внутри страны, в Германии, от людей, которые знали его, в полицию о том, что он становится довольно странным. А еще у нас были проблемы с физическими барьерами на рождественской ярмарке".
Европа так ничему и не научилась на своих ошибках. Теракт в Магдебурге стал еще одним уроком, который дорого обошелся Германии. Но далеко не первым.
Геральд Гросс, экс-кандидат на пост президента Австрии:
"Европа ничему не научилась. Мы сносим заборы на границах, а перед рождественскими ярмарками устанавливаем бетонные заграждения, полицию и таблички".
Еще в 2016-м в Берлине произошла схожая трагедия. Террорист на грузовике с польскими номерами въехал в людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац. 11 человек погибли, больше 50 были ранены. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ.
Та масакра произошла 19 декабря, день и 8 лет спустя - смерть в Магдебурге. Возможно, сумасшедший психиатр так хотел привлечь внимание к проблеме неконтролируемой миграции и всех вытекающих из этого угроз. Но мы не следствие.
Конечно, можно долго спорить о причинах, мотивах и последствиях. Этот акт смертоприношения в очередной раз разделил общество и усугубил политический кризис. Действующие власти стали обвинять правые силы в лице АдГ в том, что они используют трагедию в своих интересах. Те, естественно, отрицают и говорят, что опасность в европейские дома пришла по воле Брюсселя.
Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":
"Время задавать вопросы и требовать ответы. Кто гарантирует, что Германия предоставит защиту тем, кто подвергся преследованиям, но остановит на границе тех, кто пренебрегает нашими ценностями? Мы хотим, чтобы в нашей стране, наконец-то, что-то изменилось, чтобы мы, наконец, снова могли жить в безопасности, чтобы нам больше никогда не пришлось скорбеть вместе с матерью, которая потеряла своего сына столь бессмысленным и жестоким образом".
Если за искренность эмоций и слов нужно предавать людей общественному порицанию, то в компанию к немецким правым можно добавить и премьера Венгрии. После трагедии тот недвусмысленно заявил, что теракт в немецком Магдебурге является следствием миграционного кризиса в Западной Европе.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Эти явления появились в Европе только с начала миграционного кризиса. Нет сомнений в том, что существует связь между изменившимся миром, миграционными потоками и террористическими актами. Но я вижу, что все еще есть те, кто пытается отрицать эти связи. Венгрия должна извлечь из этого урок".
Справедливости ради надо сказать, что в Европе все же зашевелились, ужесточают законодательство, закрывают границы, депортируют на родину. Но все это, как стрелять из пушки по воробьям, работает точечно. Ведь тот самый враг уже давно засел глубоко внутри. Лишь вопрос времени, когда очередной переселенец решит, что его принципы важнее жизни людей.
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