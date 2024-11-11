Теракт в Магдебурге: как Европа добровольно открыла двери для убийц, и какие выводы сделаны

Никто и никогда не может чувствовать себя в безопасности. Такова суть современного мира.

Недавний теракт в Германии продемонстрировал пугающую реальность: мысли и планы людей, еще вчера мило улыбающихся, способны не только украсть веру в человечность, но и забрать десятки жизней.

Согласно отчету Европола, за 2023 год было совершено 120 террористических актов, причем абсолютное большинство из них завершилось успешно для исполнителей.

Тенденция говорит сама за себя - Европа добровольно открыла двери для своих убийц.

О нескрытой угрозе в рубрике "Полная Европа".

Эти люди уже вряд ли когда-то будут отмечать Рождество и другие праздники. Массовые мероприятия будут вызывать приступы паники, а человек другой национальности - внушать реальный страх.

Родственники и близкие пятерых погибших и все пострадавшие, число которых перевалило за две сотни, навсегда внесли дату 20 декабря в черный список. Вечером того дня автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге.

Водитель машины смерти был вскоре задержан. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Он имеет статус политического беженца на родине, ему якобы угрожали смертью за отход от ислама.

Мужчина переехал в Германию в 2006-м, вел активную деятельность в соцсетях, писал о ненависти к исламу и о мести за то, что ФРГ, по его словам, хочет исламизировать Европу. Еще в мае 2024-го он прямо заявил о своих преступных намерениях под одним из постов хозяйки немецкого МВД. Были и другие сообщения о его планах, но реакции не последовало.

Ханс-Якоб Шиндлер, старший директор проекта по борьбе с терроризмом (Германия):

"Совершенно очевидно, что в различных уровнях защиты безопасности Германии есть пробелы, которые позволили этой ужасной атаке произойти. Мы получили предупреждение из Саудовской Аравии, а также внутри страны, в Германии, от людей, которые знали его, в полицию о том, что он становится довольно странным. А еще у нас были проблемы с физическими барьерами на рождественской ярмарке".

Европа так ничему и не научилась на своих ошибках. Теракт в Магдебурге стал еще одним уроком, который дорого обошелся Германии. Но далеко не первым.

Геральд Гросс, экс-кандидат на пост президента Австрии:

"Европа ничему не научилась. Мы сносим заборы на границах, а перед рождественскими ярмарками устанавливаем бетонные заграждения, полицию и таблички".

Еще в 2016-м в Берлине произошла схожая трагедия. Террорист на грузовике с польскими номерами въехал в людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац. 11 человек погибли, больше 50 были ранены. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ.

Та масакра произошла 19 декабря, день и 8 лет спустя - смерть в Магдебурге. Возможно, сумасшедший психиатр так хотел привлечь внимание к проблеме неконтролируемой миграции и всех вытекающих из этого угроз. Но мы не следствие.

Конечно, можно долго спорить о причинах, мотивах и последствиях. Этот акт смертоприношения в очередной раз разделил общество и усугубил политический кризис. Действующие власти стали обвинять правые силы в лице АдГ в том, что они используют трагедию в своих интересах. Те, естественно, отрицают и говорят, что опасность в европейские дома пришла по воле Брюсселя.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Время задавать вопросы и требовать ответы. Кто гарантирует, что Германия предоставит защиту тем, кто подвергся преследованиям, но остановит на границе тех, кто пренебрегает нашими ценностями? Мы хотим, чтобы в нашей стране, наконец-то, что-то изменилось, чтобы мы, наконец, снова могли жить в безопасности, чтобы нам больше никогда не пришлось скорбеть вместе с матерью, которая потеряла своего сына столь бессмысленным и жестоким образом".

Если за искренность эмоций и слов нужно предавать людей общественному порицанию, то в компанию к немецким правым можно добавить и премьера Венгрии. После трагедии тот недвусмысленно заявил, что теракт в немецком Магдебурге является следствием миграционного кризиса в Западной Европе.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Эти явления появились в Европе только с начала миграционного кризиса. Нет сомнений в том, что существует связь между изменившимся миром, миграционными потоками и террористическими актами. Но я вижу, что все еще есть те, кто пытается отрицать эти связи. Венгрия должна извлечь из этого урок".