Как избежать буллинга в школах, обсудили на форуме в Минске

1 июня, в День защиты детей, экспертами в области защиты несовершеннолетних стали сами дети. В Минске прошел форум по вопросам примирения среди подростков - их учили медиации со школьной скамьи.

На одной площадке собрались учащиеся из разных пилотных школ страны с правовой программой обучения. Ребята не просто рассказывали о проблемах, которые возникают в их среде, но предложили варианты их решения. Например, обсудили, как избежать буллинга в школах. Было предложено создавать больше интернет-площадок, сайтов, правовых каналов для обучения безконфликтному решению вопросов.

Ирина Чупракова, замдиректора Национального центра законодательства и правовой информации Беларуси:

"Мы ведем уникальный в стране ресурс, это детский правовой сайт, на котором как раз в адаптированном виде и размещается информация в самых различных форматах для того, чтобы наша молодежь знала о своих правах и обязанностях, знала свои интересы и могла реализовываться в этой сфере".