В ЕК заявили о медленном росте ВПК Европы

Европа вооружается медленнее, чем того хотела бы, несмотря на рекордный приток инвестиций в ВПК. Озабоченность тенденцией выразил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он требует парламенты стран ЕС призвать свои правительства к ответу, "почему не растет военное производство". Притом что расходы объединения на армию растут очень быстро со времен окончания холодной войны. В 2025 году они увеличились на 14 %, достигнув 864 млрд долларов.