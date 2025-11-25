Укрепление сотрудничества: посол Беларуси в Сербии посетил город Ниш

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский посетил город Ниш. Этот визит был совершен с целью укрепления и развития сотрудничества с регионами дружественной Беларуси страны.

С Нишем Беларусь связывает растущий взаимный экономический интерес, который дополняется укреплением дружеских связей. В одном из крупнейших городов Сербии открыта фотовыставка "Суверенная Беларусь", работающая при местном обществе белорусско-сербской дружбы "Братство". Переговоры о развитии экономического сотрудничества посол Малиновский провел с представителями бизнес-кругов Ниша, а также с мэром города.