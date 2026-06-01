По данным на 2026 год, в Беларуси проживает более 1 млн 700 тыс. детей
1 июня - Международный день защиты детей. Соблюдение прав и интересов детей - один из неизменных приоритетов политики Беларуси, это влияет и на улучшение демографической ситуации в стране.
Государство сопровождает ребенка буквально с первых дней жизни. Помимо доступного образования, культуры и спорта, выстроена мощная система педиатрической помощи: функционирует 16 родильных домов и перинатальных центров, 30 детских больниц, а помощь детям оказывают более 4 тыс. практикующих врачей-педиатров.
Наталия Павлюченко, председатель постоянной Комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Семейная политика у нас в стране на особом внимании. Мы очень много думаем про меры поддержки семьи. В первую очередь, конечно же, мы знаем и гордимся тем уровнем материальной поддержки семьи, которая у нас есть, - это система семейных пособий и вообще комплексный подход ко всем составляющим, чтобы создать основу для благополучия семьи".
Сегодня в Беларуси более 1 млн 700 тыс. детей, а это каждый 5-й житель.