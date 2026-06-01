Рейтинг Трампа опустился до исторического минимума: минус 24 %
Автор:Редакция news.by
Рейтинг Трампа опустился до исторического минимума за всю историю наблюдений. По информации The Economist, чистый рейтинг популярности президента США ушел в глубокое пике и составил минус 24 %. Деятельность политика одобряют лишь 34 % американцев, в то время как 58 % выражают категорическое недовольство.
Аналитики называют две ключевые причины стремительного падения: затяжная и крайне непопулярная в американском обществе война с Ираном, а также глубокий экономический кризис, вызванный взлетом цен на автомобильное топливо.
Волна недовольства накрыла даже те штаты, которые обеспечили Трампу победу на выборах. Это ставит под угрозу позиции республиканцев на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс.