Рейтинг Трампа опустился до исторического минимума: минус 24 %

Рейтинг Трампа опустился до исторического минимума за всю историю наблюдений. По информации The Economist, чистый рейтинг популярности президента США ушел в глубокое пике и составил минус 24 %. Деятельность политика одобряют лишь 34 % американцев, в то время как 58 % выражают категорическое недовольство.

Аналитики называют две ключевые причины стремительного падения: затяжная и крайне непопулярная в американском обществе война с Ираном, а также глубокий экономический кризис, вызванный взлетом цен на автомобильное топливо.