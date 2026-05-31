В Беларуси стартовала летняя оздоровительная кампания: более 400 тыс. детей посетят лагеря

Стартовала летняя оздоровительная кампания. В Минске в 2026 году отдохнут более 80 тыс. школьников. Для них подготовлены интерактивные и развлекательные площадки

На календаре 1 июня, как известно всем школьникам, - это время самых продолжительных и долгожданных летних каникул. Для кого-то это просто время без учебы, для других - к примеру, отдых на даче с родителями или друзьями, но самое главное - это восстановление энергии и смена деятельности.

Одна из ключевых задач летних каникул - яркие эмоции и впечатления школьников. Для них в программе - кинопоказы, диалоговые площадки и творческие мастерские. Поскольку 2026 год объявлен Годом белорусской женщины, то готовятся тематические проекты. Акцент сделан и на знаковые даты - радость праздника Дня Независимости, ребята разделят со страной.

Анна Рысевец, начальник отдела Комитета по образованию Мингорисполкома:

"Ребята могут присоединиться к знакомству, а впоследствии освоению образовательных программ по различным профилям: это, конечно же, и знакомство с нашей страной, экскурсии, путешествия. Поэтому ребята должны не только укрепить свое здоровье, но и должны получить новые знания, наполниться яркими впечатлениями".

Во всех регионах Беларуси этим летом будет работать около 5,5 тыс. лагерей, из них 1 тыс. - с круглосуточным пребыванием. А оздоровится в этом сезоне более 400 тыс. детей. В программе - спортивные конкурсы и экскурсии.

Для столичных школьников впервые в 2026 году подготовлен проект "ЛетоБум" - эта интерактивная программа погрузит ребят в основы безопасного и ответственного поведения в квест-формате. Проект станет стартовой точкой оздоровительной летней кампании.

"Ребята еще раз освежают свои знания, а может быть, где-то приобретают новые навыки для того, чтобы правильно вести себя в различных жизненных ситуациях и не попасть в беду. Эта площадка работает на базе футбольного манежа, вот как раз школьники погрузились в эти тематические развивающие мероприятия", - отметила Анна Рысевец.

Всего летние каникулы продлятся 92 дня (с 1 июня и до 31 августа), а вот у 9-х классов - 81 (с 12 июня по 31 августа). У учащихся 8-х классов кадетских училищ, суворовского, специализированных лицеев, а также десятиклассников - 87 дней (с 6 июня по 31 августа).