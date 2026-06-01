ЕС экстренно спасает депозитарий Euroclear от банкротства из-за иска РФ

Новый судебный спор. Европейский союз начинает искать варианты помощи крупнейшему в мире депозитарию Euroclear: он оказался на грани финансового коллапса после того, как Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка России постановил взыскать с него астрономическую сумму - почти 200 млрд евро.