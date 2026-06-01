ЕС экстренно спасает депозитарий Euroclear от банкротства из-за иска РФ
Автор:Редакция news.by
Новый судебный спор. Европейский союз начинает искать варианты помощи крупнейшему в мире депозитарию Euroclear: он оказался на грани финансового коллапса после того, как Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка России постановил взыскать с него астрономическую сумму - почти 200 млрд евро.
Иск подан в ответ на незаконную заморозку российских активов. Поскольку европейское право защищает Euroclear от исполнения российских вердиктов внутри ЕС, Москва получила юридическую возможность арестовывать имущество и счета депозитария в дружественных юрисдикциях.
Чтобы избежать вывода активов и оттока клиентов, Брюссель требует от стран ЕС коллективных гарантий для покрытия критического дефицита капитала.