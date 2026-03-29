В Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа
С визитом в Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа. Невзирая на то, что между Минском и Анадырем тысячи километров, сторонам есть что обсудить.
Намечена большая деловая повестка: переговоры, посещение флагманов нашей промышленности. Регион заинтересован в расширении автопарка карьерных самосвалов и в пассажирской технике. Ожидается подписание двусторонних документов, а также дорожной карты сотрудничества до 2030 года. К слову, уже на этой неделе, 2 апреля, белорусы и россияне отметят День единения народов.
Результаты интеграции ощущаются во всех сферах. В 2025 году товарооборот между Беларусью и Россией достиг очередного рекорда - 55 млрд долларов. За 5 лет прирост составил 37 %. Несмотря на глобальные санкции, страны успешно диверсифицируют поставки и реализуют совместные проекты.