С визитом в Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа. Невзирая на то, что между Минском и Анадырем тысячи километров, сторонам есть что обсудить.

Намечена большая деловая повестка: переговоры, посещение флагманов нашей промышленности. Регион заинтересован в расширении автопарка карьерных самосвалов и в пассажирской технике. Ожидается подписание двусторонних документов, а также дорожной карты сотрудничества до 2030 года. К слову, уже на этой неделе, 2 апреля, белорусы и россияне отметят День единения народов.