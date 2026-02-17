Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd314aab-bd5d-48cb-a453-e3451d7f2fb0/conversions/5d462068-a950-488f-9281-1f6d107c3f0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd314aab-bd5d-48cb-a453-e3451d7f2fb0/conversions/5d462068-a950-488f-9281-1f6d107c3f0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd314aab-bd5d-48cb-a453-e3451d7f2fb0/conversions/5d462068-a950-488f-9281-1f6d107c3f0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd314aab-bd5d-48cb-a453-e3451d7f2fb0/conversions/5d462068-a950-488f-9281-1f6d107c3f0e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве во главе с председателем Сената парламента Республики Зимбабве госпожой Мейбл Мемори Чиномоной.

Сегодня в Совете Республики состоятся переговоры Натальи Кочановой с парламентской делегацией Зимбабве.