3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве
Автор:Редакция news.by
В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве во главе с председателем Сената парламента Республики Зимбабве госпожой Мейбл Мемори Чиномоной.
Сегодня в Совете Республики состоятся переговоры Натальи Кочановой с парламентской делегацией Зимбабве.
За время официального визита парламентарии Зимбабве познакомятся с промышленным, медицинским и культурным потенциалом Беларуси.