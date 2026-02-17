Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве

Изображение
Фото БЕЛТА

В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве во главе с председателем Сената парламента Республики Зимбабве госпожой Мейбл Мемори Чиномоной.

Сегодня в Совете Республики состоятся переговоры Натальи Кочановой с парламентской делегацией Зимбабве.

За время официального визита парламентарии Зимбабве познакомятся с промышленным, медицинским и культурным потенциалом Беларуси.

Разделы:

ПолитикаОбщество

Теги:

сотрудничествоБеларусь-Зимбабвевизит