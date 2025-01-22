В МИД Беларуси попало заранее сделанное заявление ЕС об итогах выборов в Беларуси

Наглое посягательство на права и свободы белорусов. Накануне рассадник загнивающего европейского сада - Европарламент - разместил на своем сайте проект некого документа.

Кучка ангажированных евродепутатов заранее заявила о своем непризнании результатов президентских выборов в Беларуси. Ответ получили незамедлительно в ходе специального брифинга представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Анатолий Глаз, представитель МИД Беларуси:

"По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан".

"Иных комментариев инициативы отдельных европровокаторов не заслуживали бы. Но мы не раз говорили, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в нашей стране", - сказал Анатолий Глаз.

В распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе в том числе указанной, еще не принятой резолюции Европейского парламента. "Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано", - отметил представитель МИД Беларуси.

"В заявлении, например, говорится, что ограничения на доступ независимых медиа в Беларуси серьезно подорвали легитимность электорального процесса. В этой связи необходимые условия для демократических выборов не были соблюдены. Уже с самого начала мы видим ложные утверждения. Достаточно отметить, что для освещения выборов нами аккредитовано порядка 330 иностранных журналистов, представляющих все ведущие мировые СМИ. В том числе независимые из 23 стран. Есть в заявлении и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес бюро было направлено. И это 17 января подтвердило само БДИПЧ. И они все еще имеют возможность приехать", - заметил Анатолий Глаз.

Также представитель МИД Беларуси подчеркнул, что для наблюдения за выборами аккредитованы более 450 международных наблюдателей из 49 стран мира: "У нас будут присутствовать делегации ведущих международных организаций, среди которых МПА СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС и СВМДА. Заявление не обошлось без традиционного набора клише о поддержке ЕС демократических прав и фундаментальных свобод. Это чистое лицемерие на фоне незаконных санкций, которыми Евросоюз обложил простых белорусских граждан. Странами ЕС ограничивается их свобода передвижения, финансовые, экономические, гражданские и иные права".