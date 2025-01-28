В МИД Беларуси прокомментировали безосновательную критику ЕС в адрес Беларуси

"Вынуждены констатировать, что это заявление намеренно искажает факты, не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире. Причем такая риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене так называемого коллективного Запада", - добавили в МИД.

В комментарии говорится, что подобная позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью. "В свою очередь их нормализация могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.