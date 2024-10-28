В Минске пройдет II Минская международная конференция по евразийской безопасности

Минск готовится к масштабному форуму - II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она пройдет с 31 октября по 1 ноября.

Участие в ней примут свыше 600 человек из порядка 30 стран - представители государств-членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители ряда международных организаций, представители академического и экспертного сообществ. Среди участников заявлены также руководство и представители ведущих белорусских "фабрик мысли", академических и научных кругов. Конференция позволит наметить перспективные контуры евразийской безопасности, также обсудить продвигаемую белорусской стороной концепцию многообразия и многополярности в 21 веке.