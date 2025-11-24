3.69 BYN
В Москве пройдет заседание коллегий МИД Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Совместные внешнеполитические подходы, функционирование Союзного государства, двустороннее сотрудничество и использование "мягкой силы". Эти темы обсудят 25 ноября на полях заседания коллегий МИД Беларуси и России.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков находится с визитом в Москве по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова. По итогам мероприятия ожидается подписание постановления коллегии и плана межмидовских консультаций на предстоящий 2026 год.