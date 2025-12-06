Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Москву для участия в ПА ОДКБ начали прибывать иностранные делегации

В Москву для участия в мероприятиях ПА ОДКБ прибывают парламентские делегации стран - участниц организации.

Приглашены также представители ряда зарубежных стран, в том числе Сербии, парламент которой является постоянным наблюдателем при Парламентской Ассамблее ОДКБ, а также Китая и Ирана. Беларусь представит председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

На повестке итоги председательства Кыргызстана в ОДКБ, а также инициативы России на будущий год - в 2026-м она возглавит организацию. Будут обсуждаться и модельные законы в области обороны и безопасности, противодействия терроризму.

Также Беларусь примет участие в заседании 69-й сессии Парламентского собранияя Союза Беларуси и России, которое пройдет в Москве 9 декабря.

