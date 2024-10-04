В посольстве Беларуси в Венгрии состоялся брифинг, посвященный вступлению нашей страны в ШОС.

"Этот день уже вошел в историю суверенного белорусского государства. Символичным является тот факт, что год принятия нашей страны в ШОС совпал с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - подчеркнул посол нашей страны во вступительном слове.

Владимир Улахович подчеркнул значимую роль ШОС в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе, развития экономического и гуманитарного сотрудничества.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

"Мероприятие показало, что у Беларуси очень много друзей, надежных, проверенных, с огромным потенциалом. И Беларусь обладает огромным потенциалом. Когда это можно сложить вместе, это будет очень достойный, высокий результат".

Мортеза Морадиан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Венгрии, поздравил белорусов и коллег по ШОС со вступлением Республики Беларусь в эту крупнейшую региональную организацию. И добавил: "Беларусь - очень важный партнер для ШОС, ее полноправное участие - это еще один месседж в поддержку мира и стабильности в регионе".