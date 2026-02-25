В повестке - 6 законопроектов: в Овальном зале прошло заседание депутатов Палаты представителей

25 февраля - важный законодательный день. В Овальном зале прошло заседание депутатов Палаты представителей.

В повестке депутатов 6 законопроектов. Большое внимание уделили вопросам не только экономики, но и безопасности, в том числе общественной. Первый вопрос о профилактике правонарушений представил Иван Кубраков с трибуны.

Дело в том, что у милиционеров порой не хватало инструментов, в том числе правовых, чтобы бороться с домашними дебоширами и насильниками. Сейчас эта ситуация будет исправлена. Особое внимание людям, которые прошли лечение в ЛТП. Они теперь подлежат профилактическому учету. Дело в том, что в идеальной картине мира они должны были начать новую жизнь, пройти социализацию, но так бывает далеко не всегда - некоторые возвращаются к алкоголю, асоциальному образу жизни. Теперь у участковых милиционеров будет больше инструментов для борьбы с этим.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Изменения в данном законодательстве продиктованы временем, в том числе для работы с лицами, которые состоят на учете в органах внутренних дел, но не заняты общественно полезным трудом, то есть не трудоустроены. С данной категорией в настоящее время довольно сложно работать, потому что они злоупотребляют спиртными напитками, совершают правонарушения. Как правило, когда они совершают правонарушение, им дают штраф в судах. В итоге этот штраф ложится на семью, так как гражданин не работает, - страдает семья".

Этот законопроект принят в первом чтении, но сегодня также депутаты рассматривали сразу целый пакет документов уже во втором чтении. Касаются они уже экономических вопросов, в частности - лизинговой деятельности. Все дело в том, что этот рынок очень сильно растет - плюс 20 % каждый год. Повышение роли лизинговых организаций было заложено в Программу социально-экономического развития на пятилетку, которую приняли недавно на Всебелорусском народном собрании. Инноваций не так много, но они есть. Прежде всего, это ограничение переплат, чтобы люди не попали в финансовую кабалу. Для договоров сроком более 1 года переплата не будет превышать стоимость предмета лизинга, а для договоров до года - половину стоимости предмета лизинга.

Также будет введен такой инструмент, как вторичный лизинг. Он уже есть у белорусских партнеров по ЕАЭС. Он тоже будет востребован на рынке.

Что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержаны законопроекты о водоснабжении и водоотведении.

Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроект предполагает, что местные органы власти смогут бурить временные скважины для оперативного обеспечения конкретных территорий водой в случае снижения ее подачи или полного прекращения водоснабжения. Это позволит в кратчайшие сроки принимать меры по обеспечению населения водой".

Сразу два законопроекта по линии МЧС было у Вадима Синявского - это законопроекты о промышленной безопасности и перевозке опасных грузов. Их депутаты тоже поддержали в первом чтении.