В съезде партии "Белая Русь" участвуют около 600 делегатов

В Минске проходит IV внеочередной съезд Белорусской партии "Белая Русь". Около 600 делегатов со всей республики определяют стратегию развития самого массового партийного движения страны.

Среди участников руководители госорганов и предприятий, депутаты и гражданские активисты. На повестке обновление устава и программы партии. Приоритеты обозначены четко - работа с молодежью, развитие регионов, а также сохранение и приумножение достижений прошлых лет.

"Сегодня молодежь, в отношении которой мы сегодня работаем, это уже не будущее, это настоящее. Я здесь стою, простой педагог, инициативный молодой человек, но я сегодня здесь готов брать на себя ответственность и нести ее в массы, - отметил Вадим Кравченко, председатель Брестского областного штаба молодежного движения Белорусской партии "Белая Русь" - Самая большая ценность - это мир и безопасность. Одно из таких вот направлений - наш проект "Искра.Про", когда мы работаем против деструктивной информации в отношении политики Беларуси, особенно в отношении Брестской области".

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии "Белая Русь":

"Мы учитывали при составлении программы предложения, которые поступали нам из всех регионов нашей страны. Каждый регион - это свой потенциал, свои особенности. Стратегической целью для партии "Белая Русь" является консолидация общественно-политического общества вместе с государственными органами через личность. И для нас принципиально важно стремиться следовать целям и идеям нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, сохраняя суверенное государство и, конечно же, развивая нашу Беларусь".