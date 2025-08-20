Во Дворце Независимости все готово для встречи Президентов Беларуси и Ирана

Минск и Тегеран сверяют часы. 20 августа в Минске пройдут переговоры президентов. Лидер Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом.

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. После состоится подписание ряда двусторонних документов. Планируется, что президенты обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур.

Дворец Независимости 20 августа вновь становится площадкой для двусторонних переговоров на высшем уровне. Здесь ждут Президента Ирана. И надо сказать, визит ни для кого не стал неожиданностью - его анонсировали еще несколько месяцев назад.

Лидер Ирана должен был стать участником мероприятий по линии Евразийского экономического союза в конце июня. Обострение в регионе и непосредственно вокруг Ирана эти планы отложило, но, как видим, не отменило. Масуд Пезешкиан уже в Минске.

Этнический азербайджанец, в прошлом практикующий кардиохирург, профессор, ему вменяют создание более 500 медучреждений и немало других заслуг в здравоохранении. После Пезешкиан начал продвижение по парламентской линии, а затем несколько раз регистрировался кандидатом в президенты. На выборах 2024 года одерживает убедительную победу.

Внеочередная президентская кампания прошла в Иране минувшим летом. После того как лидер страны, им был Ибрагим Раиси, трагически погиб при крушении вертолета. Александр Лукашенко тогда сказал, что Раиси был настоящим другом Беларуси, он помогал развитию белорусско-иранского сотрудничества.

Однако кто бы ни был во главе исламской республики, наши страны поддерживают активный диалог уже десятки лет. Иран для нас - важное направление внешней политики. Это форпост на Ближнем Востоке. Бесспорна наша политическая схожесть - стремление к многополярному мироустройству, многолетнее существование в условиях санкционного давления Запада. Это сближает нас и в больших интеграциях.



И Минск, и Тегеран - полноправные члены ШОС, Иран - наблюдатель в Евразийском экономическом союзе (и по этой линии у нас зона свободной торговли), работа БРИКС нам тоже близка (Иран уже в организации, Беларусь - в статусе партнера). Это возможность общения для лидеров. Именно на полях саммита БРИКС в 2024 году Лукашенко и Пезешкиан провели свою первую встречу. Вот тогда же наш Президент лично пригласил своего иранского коллегу посетить Беларусь с визитом и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.