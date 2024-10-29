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Заседание Совета министров Союзного государства пройдет в Минске. Что в повестке?

Автор:Антон Малюта

Одно из ключевых событий года в белорусско-российской интеграции - заседание Совета министров Союзного государства в Минске.

В повестке - более 20 вопросов, прежде всего экономических, направленных на повышение качества жизни народов двух стран.

Расскажем, когда и где стартует заседание (подробности в видео).

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