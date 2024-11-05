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6 декабря в Минске пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Президента Республики Беларусь, Председателя ВГС Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Участие в заседании примут Президент России Владимир Путин, главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко, которые входят в состав Высшего госсовета.
Заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства.
На заседании ВГС будет рассмотрен и ряд других вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение для жизни как непосредственно граждан, так и работы отраслей экономики в Союзном государстве. Речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства. Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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