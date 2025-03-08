9 марта в рубрике "Время Первого" расскажут, зачем в Беларусь приехал спецпредставитель Путина

Любимое мероприятие тех, кто так любит сенсации - Президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал правительство, обновив в команде трех министров и вице-премьера. Но кто знает, что будет дальше.

Зачем в Беларусь приехали спецпредставитель Путина и его администрация? Корреспонденты "Первого информационного" посвятят в тонкости государственного протокола. А еще обещают, что будет много бэкстэйджа из Дворца Независимости. "Время Первого" все покажет. Смотрите об этом всем 9 марта в "Главном эфире".