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9 марта в рубрике "Время Первого" расскажут, зачем в Беларусь приехал спецпредставитель Путина
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Любимое мероприятие тех, кто так любит сенсации - Президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал правительство, обновив в команде трех министров и вице-премьера. Но кто знает, что будет дальше.
Зачем в Беларусь приехали спецпредставитель Путина и его администрация? Корреспонденты "Первого информационного" посвятят в тонкости государственного протокола. А еще обещают, что будет много бэкстэйджа из Дворца Независимости. "Время Первого" все покажет. Смотрите об этом всем 9 марта в "Главном эфире".
Фото: БЕЛТА