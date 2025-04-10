Александр Лукашенко на личном примере рассказал, как воспитывать детей

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Родители должны быть примером для своих детей, но принцип "смотрите, какой я великий" здесь не сработает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью МТРК "Мир", пишет БЕЛТА.

Во время интервью речь шла не только о глобальных политических и социальных вопросах, но и роли семьи в обществе. Как известно, Александр Лукашенко ранее не раз заявлял о том, что полноценная классическая семья с двумя и более детьми должна быть стилем жизни для белорусов.

Президента спросили о его роли как отца и взаимоотношениях с сыновьями. "Я об этом часто говорю: отец для сыновей должен быть примером. Не то, что: "Вот смотрите, какой я великий, я Президент". Нет. Если хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом, (бери. - Прим. БЕЛТА) за руку и с собой. Но и сам беги", - рассказал глава государства про формулу ответственного отцовства.

По его словам, для родителей важно вовремя заметить природные способности, таланты ребенка, его интересы и помочь их развить. "То есть ты, понимая, что ему надо, должен ему помочь это освоить. Или же вести за собой, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ты должен быть для своих детей примером. Не только для мальчишек, но и для девчонок в том числе".

Желательно, чтобы в сферу интересов ребенка попали музыка, спорт и иностранный язык, так как это очень помогает в дальнейшей жизни, обратил внимание глава государства и пояснил это на нескольких примерах из своей семьи.

"У меня старший сын и младший музыкальные школы закончили. Я, видя их склонности, поручил перепроверить специалистам. Они мне честно сказали: "Да, у них есть к этому склонности". Я их отдал в музыкальную школу. Это очень важно для развития", - сказал Президент.

"Иностранный язык, без него никуда, - продолжил Александр Лукашенко. - Я в свое время очень хорошо знал немецкий язык, у нас был очень хороший учитель, и мне школьных знаний хватило вуз закончить. Я знаю, что иностранный язык очень важен. Они все трое знают иностранный язык. Младший вообще учится на иностранном языке".

И, конечно, следуя примеру отца, сыновья главы государства стали заниматься различными видами спорта. "Они видят, что я туда и их беру с собой. Они идут, играют кто в футбол, кто в хоккей, кто в теннис, а кто во все вместе", - отметил Президент.