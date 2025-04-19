Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Волгоград

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.

Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.