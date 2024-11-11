Александр Лукашенко поздравил коллектив Минского молочного завода №1 с 95-летием предприятия

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Минский молочный завод № 1" с 95-летием со дня образования предприятия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эти годы стали золотым временем создания истории успеха бренда, продукцию которого знают и ценят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минский молочный завод № 1 действительно является первым по многим направлениям, начиная со знаменитых глазированных сырков, которые до сих пор горячо любимы несколькими поколениями покупателей, и заканчивая деликатесными сырами с голубой плесенью. "Вы бережно храните традиционные рецепты, а также постоянно расширяете ассортимент, предлагая новое и вкусное взрослым и детям", - обратил внимание Президент.

В настоящее время холдинг объединяет 8 известных торговых марок, в каталогах представлено более 300 наименований продукции, соответствующей высочайшим стандартам качества.

"В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за профессионализм и огромный вклад в продовольственную безопасность Беларуси, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете упорно трудиться и выполнять все задачи, которые стоят перед холдингом".