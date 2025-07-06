Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58a9af5d-e020-4fc3-b6d9-e9b35001f0c0/conversions/0fa9594c-6bc8-41cf-ab58-4068763cb425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58a9af5d-e020-4fc3-b6d9-e9b35001f0c0/conversions/0fa9594c-6bc8-41cf-ab58-4068763cb425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58a9af5d-e020-4fc3-b6d9-e9b35001f0c0/conversions/0fa9594c-6bc8-41cf-ab58-4068763cb425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58a9af5d-e020-4fc3-b6d9-e9b35001f0c0/conversions/0fa9594c-6bc8-41cf-ab58-4068763cb425-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем, подчеркнув его бесценный вклад в становление государственности и формирование социально-экономического фундамента Казахстана, а также в продвижение интеграционных процессов и упрочение безопасности на евразийском пространстве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

"С большой теплотой вспоминаю наши встречи и выражаю признательность за Ваши усилия по укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана", - отметил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что курс Минска и Астаны на углубление союзничества и стратегического партнерства сохранит свою положительную динамику, а его результатами станут новые весомые достижения как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках международных организаций.