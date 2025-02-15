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Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с Днем государственности
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления Президенту Сербии Александру Вучичу по случаю Дня государственности. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
"В нынешних непростых условиях Минск сохраняет твердый курс на развитие дружественных отношений с Белградом во многих отраслях", - подчеркнул глава государства. Приоритетное внимание в двух странах уделяют торгово-инвестиционным проектам, гуманитарному сотрудничеству, преемственности традиционных ценностей, среди которых - важность семьи, воспитания молодежи и уважения к героическим страницам прошлого.
"Нам есть чем гордиться и к чему вместе стремиться. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси в делах суверенитета и территориальной целостности Сербии", - обратил внимание белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу и всему сербскому народу здоровья, мира, гражданского согласия и дальнейших успехов в построении сильного независимого государства, открытого миру и всем людям доброй воли.
"Буду рад приветствовать Вас и Ваших коллег на гостеприимной белорусской земле для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня и международной тематики", - отметил Президент.