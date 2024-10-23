Александр Лукашенко рассказал, какие гарантии нужны Путину для проведения мирных переговоров

Александр Лукашенко рассказал, Беларусь и Россия выработали единую позицию: для установления мира в регионе нужны переговоры. Президент напомнил, что в Стамбуле Россия и Украина могли прийти к соглашению, однако Запад сорвал эти договоренности.

"Я их видел: они мало к чему кого-то обязывают. С этого можно начинать, они носят общий характер, - заявил глава государства. - Сразу же сели за стол переговоров - можно вести разговор о прекращении огня, а потом о разводе вооруженных сил. Но это за столом надо решать. Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы (Запад - прим. БЕЛТА) не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин".